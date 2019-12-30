Общество

ВедомостиВедомостиУтилизационный сбор на автомобили могут повысить через год

В третий раз индексация сбора произойдет с 1 января 2020 г. Ставки больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей – в среднем почти на 111%.
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Правительство вновь проиндексирует утильсбор на автомобили в 2021 году

Московский Комсомолец08:32

Мантуров уточнил планы правительства по повышению утильсбора в 2021-22 гг

Интерфакс06:44

Утилизационный сбор на автомобили могут повысить через год

Ведомости07:52

Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

РИА Новости07:02

Мантуров предупредил о возможном уходе некоторых автопроизводителей из России

Москва 2406:52

Мантуров: утильсбор будет повышен, несмотря на уход автопроизводителей

Коммерсантъ08:20

Мантуров назвал сроки повторной индексации утильсбора на автомобили

Известия07:33
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Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 05:29
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:55
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер 28 декабря в 13:39
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Футбол

Алькасер может перейти в «Атлетико»

Испанский форвард сообщил немецкому клубу о своем желании перейти в другую команду, так как «Боруссия» купила нападающего Эрлинга Холанда.
Бомбардир.ру 09:05
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Общество

Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

RT на русском 08:38
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Общество

В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
КП - Донецк 08:55
Политика

Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 12:17
Политика

Освобождённые по обмену граждане ДНР на Украине подвергались пыткам

Пытки применялись в отношении граждан ДНР, которые находились в украинском плену, заявила 30 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 09:30
Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
ТАСС 08:19
Происшествия

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Интерфакс 03:59
Экономика

Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты

Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Общество

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ со следующего года

Увеличение произойдет с первого января следующего года. Таким образом, общий размер МРОТ составит 12 тысяч 130 рублей.
Bash.News 01:13
Авто

«Ъ»: Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов

Минпромторг представил концепцию дифференциации промышленных субсидий, которые де-факто компенсируют утильсбор локализованным концернам и обеспечивают рентабельность производств.
Plastinfo 00:55
Общество

Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств

РИА Новости 07:59
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
SMINEWS в Подольске вчера в 06:08
Происшествия

Задержаны двое готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
РБК 09:30
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

Life.ru 09:22
Кино

Опубликован список самых страшных фильмов 2019 года

Телеканал «НСТ» («Настоящее страшное телевидение») составил рейтинг лучших ужастиков 2019 года, основываясь на данных различных ресурсов.
KudaGo 09:40
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Космос

Ученые NASA представили марсоход «Марс 2020»

NASA сообщило, что во время миссии «Марс-2020» будет искать окаменелости существ, которые могут содержать свидетельства древней микробной жизни на планете.
Общественное телевидение России 01:51
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
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