Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса. По словам журналиста, в текущий ситуации он мог самостоятельно изолироваться дома. Недовольство Уткина связано с финансовыми последствиями.

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

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