Видеоблогер Василий Уткин обратил внимание, что по закону клуб ФНЛ «Чертаново» не может размещать в бюджете деньги, вырученные от продажи футболистов. Журналист задался вопросом, куда же попадает указанный вид доходов.

Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете „Чертаново“. Где ж деньги? Я черт знает»

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Общество Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".

Транспорт По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту запустили 15 мая 2018 года. В октябре прошлого года по нему начали ходить грузовики.

Экономика ФРС США снизила ставку в третий раз за год Отмечается, что снижение ставки явилось третьим подряд за текущий год. Ранее понижение происходило в сентябре и июле.

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Политика Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.

Армия и оружие Индия отправит МиГ-27 в «последний путь» В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Гаджеты Первые «умные» часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов Известно, что корпус Xiaomi Watch создан из нержавеющий стали, тогда как его тыльная сторона выполнена из керамики.

Происшествия Больше 30 детей отравились в отеле в Казани Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.

Политика Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Единоборства Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом.

Футбол «ПСЖ» сенсационно проиграл аутсайдеру чемпионата Франции «ПСЖ» уступил аутсайдеру чемпионата Франции. В поединке 12-го тура «парижане» сыграли с «Дижоном».