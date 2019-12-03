Футбол
BobsoccerУткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»
В настоящее время несколько игроков по-прежнему проходят восстановительные мероприятия, диагноз официально подтвержден. Оставшиеся в строю футболисты (16 человек) участвуют в учебно-тренировочном процессе и готовятся к матчу с "Рубином", который состоится 8 декабря.
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Гаджеты
Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов
Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
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Футбол
Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Политика
Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»
Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Экономика
Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан
Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
Музыка
Названы самые популярные музыканты десятилетия в Spotify
Музыкальный сервис Spotify назвал самых популярных исполнителей десятилетия.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Технологии
Mail.Ru Group впервые показала смарт-колонку с «Марусей»
Mail.Ru Group, в этом году объявившая о разработке собственного голосового ассистента "Маруся", впервые показала смарт-колонку с ним, не выглядящую как инженерный прототип.
Политика
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, проведут переговоры в Сочи 7 декабря.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Политика
Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины
Действующий закон предполагает, что директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.
Экономика
Крупный инвестор вложился в петербургскую логистическую компанию
Объединение Baring Vostok и Vostok New Ventures приобрел 9,1% акций петербургской логистической компании «Монополия».
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Политика
России предложили покинуть Украину через Ruxit
Украинцы хотят, чтобы Россия покинула территорию их страны.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Политика
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Ранее в докладе торгового представителя США было заявлено, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
Кино
Кит Харингтон рассказал, почему Сноу убил Дейенерис
Кит Харингтон, больше известный по роли Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен в финальном эпизоде.
Политика
Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.