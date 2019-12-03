Футбол

BobsoccerBobsoccerУткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»

В настоящее время несколько игроков по-прежнему проходят восстановительные мероприятия, диагноз официально подтвержден. Оставшиеся в строю футболисты (16 человек) участвуют в учебно-тренировочном процессе и готовятся к матчу с "Рубином", который состоится 8 декабря.
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«У них понос». Уткин назвал настоящую причину переноса матча чемпионата России «Сочи» — «Оренбург»

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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Французский долларовый миллиардер Бернар Арно интересуется покупкой «Милана», об этом сообщает La Repubblica.
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Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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