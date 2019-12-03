В настоящее время несколько игроков по-прежнему проходят восстановительные мероприятия, диагноз официально подтвержден. Оставшиеся в строю футболисты (16 человек) участвуют в учебно-тренировочном процессе и готовятся к матчу с "Рубином", который состоится 8 декабря.

Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»

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