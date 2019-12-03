Футбол
BobsoccerУткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»
В настоящее время несколько игроков по-прежнему проходят восстановительные мероприятия, диагноз официально подтвержден. Оставшиеся в строю футболисты (16 человек) участвуют в учебно-тренировочном процессе и готовятся к матчу с "Рубином", который состоится 8 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Политика
Трамп поблагодарил Зеленского за «защиту» от импичмента
Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он "прикрыл" его перед демократами.
Общество
Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству
Супруга президента США Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Кино
В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»
Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Общество
Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом
В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Хоккей
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала
Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке Первого канала, опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Футбол
«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Общество
В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права
Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил о планах исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.
Игры
В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Общество
Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный
Благовещенский городской суд Амурской области приговорил гендиректора ООО «УСИО» Дмитрия Вишневского к 11 годам лишения свободы за хищения при строительстве космодрома Восточный.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.