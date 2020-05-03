Общество

ProstoProSportProstoProSportУткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников

Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
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Уткин снова рассказал, как игнорирует «Ротор»

Волга-Каспий03:21

Депутат Госдумы от Волгоградской области ответила Василию Уткину, назвавшему Волгоград городом гопников

Подъёмвчера в 05:26

Оскорбившему Волгоград Уткину напомнили о сломанном «хребте фашиста»

РИА Новостивчера в 08:20

Депутат ответила на слова Уткина о «Роторе» и Волгограде

RT на русскомвчера в 06:46

Депутат Гусева обвинила Уткина в отсутствии патриотизма и напомнила историю ВОВ

НовостиВолгограда.рувчера в 09:26

Команда из города гопников: Василий Уткин вновь оскорбил «Ротор» и его болельщиков

V1.ruвчера в 02:10

Василий Уткин: «Ротор» — команда из города гопников. Я её игнорирую

Чемпионат02 мая в 14:47
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Происшествия

В Томской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Томск, 2 мая 2020, 12:46 — REGNUM За минувшие сутки ещё у пяти жителей Томской области подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 мая в региональной администрации.
REGNUM 02 мая в 05:46
54
Кино

Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
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Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

ТАСС 05:45
27
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
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Политика

В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

Мослента 07:30
745
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
38
Общество

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

Вести.Ru 06:27
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Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
851
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Происшествия

Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21
22
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
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Экономика

Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство

Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд.
REGNUM 06:50
4
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,3K
Игры

Щедрый подарок: все игроки GTA Online получат $500 тыс

Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online.
REGNUM 05:07
2
Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
994
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
789
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
321
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Общество

Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом

У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
13
Политика

Посол России в Германии отреагировал на демарш украинского коллеги

По приглашению правящего бургомистра города Михаэля Мюллера в церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев и посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко.
Вести.Ru 02 мая в 11:39
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Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Коммерсантъ 05:58
23
Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
16
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
9
Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor вчера в 18:43
1
Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
1
Общество

Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом

Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
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