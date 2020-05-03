Общество
ProstoProSportУткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
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Депутат Гусева обвинила Уткина в отсутствии патриотизма и напомнила историю ВОВ
НовостиВолгограда.рувчера в 09:26
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Происшествия
В Томской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
Томск, 2 мая 2020, 12:46 — REGNUM За минувшие сутки ещё у пяти жителей Томской области подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 мая в региональной администрации.
REGNUM 02 мая в 05:46
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
В Москве от коронавируса умер митрополит Иона
Вести.Ru 06:27
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин
В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Технологии
NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
Экономика
Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство
Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд.
REGNUM 06:50
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Игры
Щедрый подарок: все игроки GTA Online получат $500 тыс
Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online.
REGNUM 05:07
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом
У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
Политика
Посол России в Германии отреагировал на демарш украинского коллеги
По приглашению правящего бургомистра города Михаэля Мюллера в церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев и посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко.
Вести.Ru 02 мая в 11:39
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor вчера в 18:43
Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Общество
Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28