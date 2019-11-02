Футбол
Газета.RuУткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново". Бывший комментатор опубликовал в Telegram сведения о финансах команды за 2018 год и отметил, что в графике нет доходов от коммерческой деятельности.
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Директор «Чертаново» ответил Уткину: «Это все чушь собачья. Какая-то акция против нас»
Sport24.ruвчера в 07:29
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Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Происшествия
Коллеги убитого главы ингушского центра «Э» выступили с обращением
Полицейские Ингушетии записали видеообращения после гибели начальника центра по противодействию экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен в Москве.
Lenta.ru 07:23
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.
РИА Новости 02:45
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
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Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Музыка
«Круг»: владикавказский рэпер Matrang выпустил новый трек
Sputnik Южная Осетия 01 ноября в 04:22
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Форвард «Оттавы» Сабурин покинул матч НХЛ против «Бостона» на носилках
ТАСС Спорт вчера в 19:04
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Теннис
Хачанов и Рублев проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
LiveSport.ru 07:42
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Гаджеты
Представлена Xbox One X с черепом Терминатора
Корпорация Microsoft представила ограниченную версию игровой консоли Xbox One X, приуроченную к премьере фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».
Игромания.ру 05:14
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Общество
Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии
РИА Новости 07:42
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа
Напомним, скандальная телеведущая состояла в браке с продюсером Юрием Андреем на протяжении трех лет.
Экономика сегодня 01:56
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Армия и оружие
ДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском
Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06:42
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15