Известный комментатор Василий Уткин сравнил русского рэпера Басту с британским певцом Элтоном Джоном. Такие ассоциации у журналиста вызвал тот факт, что Василий Вакуленко стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону). Элтон Джон ранее был владельцем футбольного клуба "Уотфорд".

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Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

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