Футбол

Газета.RuГазета.RuУткин назвал главной удачей «Спартака» смену главного тренера

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
По мнению Уткина, красно-белым сильно повезло в этом матче. Он считает, что такая удача пришла в клуб после ухода предыдущего наставника.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Уткин — болельщикам «Спартака»: «Не обольщайтесь насчет Тедеско»

Sport24.ruвчера в 16:42

Уткин призвал фанатов «Спартака» не обольщаться после разгрома «Локомотива»

Sport.ruвчера в 17:58

Уткин назвал главной удачей «Спартака» смену главного тренера

Газета.Ru02:54

«Спартак» уже побеждает с Тедеско, ЦСКА в октябре не выиграл ни у кого

Чемпионат03:00

Уткин: «Не обольщайтесь насчёт Тедеско»

Евро-футбол.рувчера в 17:27

Уткин: «Спартаку» повезло, что успел уволить Кононова до матча с «Локомотивом»

ProstoProSport01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса

Газета.Ru 03:02
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Кино

«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам

Форпост Северо-Запад вчера в 11:17
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился фото Пугачевой в женственном образе

Примадонна поразила поклонников неожиданным женственным образом.
Lisa.ru 26 октября в 07:30
Гаджеты

Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
Ferra 26 октября в 03:23
Происшествия

Пропавший подросток из Бердска найден мертвым

Найдено тело пропавшего школьника из Бердска. Информация об этом появилась на странице в социальной сети поискового отряда "Лиза Алерт".
Народные новости вчера в 23:15
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Происшествия

Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены

BFM.ru 03:38
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Политика

Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала

Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Кино

Лучшие видеоигры про Терминатора

Лучшие проекты выходили тогда, когда «Терминатор» был моден, крут и популярен, а потом все скатилось вместе с фильмами.
ИА Вебург вчера в 09:00
Футбол

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Спорт-Экспресс 03:44
Политика

Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
RT на русском 02:38
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество

Экс-мэр Пензы Кувайцев назначен первым зампредом правительства региона

Бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, сложивший полномочия в сентябре, назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области.
ТАСС 02:57
Общество

Каждая третья российская семья с детьми не пользуется льготами

В России 35% многодетных семей не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом.
Газета.Ru 03:09
Здоровье

В Подмосковье растет популярность партнерских родов

Популярность партнёрских родов в перинатальных центрах и родительных домах Московской области в последние годы неуклонно растет.
Глас Народа 02:38
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Здоровье

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

РБК 03:42
Общество

Дональда Трампа освистали на бейсбольном матче в Вашингтоне

Говорит Москва 00:52
Футбол

ФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью

ЮГ Times 00:09
Общество

Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева

Деятели культуры, ученые, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка, главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, который находится под арестом по обвинению в растлении несовершеннолетней.
Znak.com 02:04
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК вчера в 12:21
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Наука

Ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки

Французские ученые выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки, не разрушая ее целостности.
OAnews 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное