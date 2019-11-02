Футбол
RT на русскомУткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
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Директор «Чертаново» ответил Уткину: «Это все чушь собачья. Какая-то акция против нас»
Sport24.ruвчера в 07:29
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Единоборства
Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса
RT на русском 03:16
Политика
Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора
Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
REGNUM 11:12
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
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Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»
Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Российский Диалог 10:48
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
News.ru 10:59
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Мария Захарова назвала украинских националистов, осквернивших мемориал советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, "зверьем".
Экономика сегодня вчера в 17:39
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ
С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с "Динамо" Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил.
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Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Гонконге
Неизвестный преступник напал с ножом на посетителей торгового центра "Ситиплаза" в Гонконге.
РЕН ТВ 09:22
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Армия и оружие
В Донбассе завершили отвод сил в районе пункта Золотое
Уведомление о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе населённого пункта Золотое от конфликтующих сторон получила Специальная мониторинговая комиссия (СММ) ОБСЕ.
News.ru 07:46
Происшествия
В квартире жилого дома в Ленобласти взорвался боевой снаряд
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Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
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Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
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Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
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Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
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Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM 01 ноября в 17:57
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе
Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
RuNews24.ru 09:23
Авто
В Россию привезут обновленный кроссовер Infiniti QX80
Обновленный премиальный кроссовер Infiniti QX80 в скором времени может появиться в продаже на российском рынке.
Faktom вчера в 12:35
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48