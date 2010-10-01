Честно говоря, не очень понимаю такие разговоры. Потому что быть хорошим врачом — значит быть хорошим работником индустрии. Быть хорошим футболистом — это быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. И я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать.

Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать зарплаты врачей и футболистов. Во время пандемии коронавируса эта тема стала очень актуальной. Врачам приходится работать по 16 часов в сутки, а футболисты получают зарплату за то, что просто сидят дома.

Спорт день за днем

Уткин не хочет сравнивать зарплаты врачей и футболистов

Спорт день за днем

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