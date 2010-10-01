Общество

Спорт день за днемСпорт день за днемУткин не хочет сравнивать зарплаты врачей и футболистов

Врачам приходится работать по 16 часов в сутки, а футболисты получают зарплату за то, что просто сидят дома. И еще некоторые не хотят возвращаться на поле.
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Василий Уткин
Честно говоря, не очень понимаю такие разговоры. Потому что быть хорошим врачом — значит быть хорошим работником индустрии. Быть хорошим футболистом — это быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. И я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать.
— Василий Уткин, российский журналистRT на русском 06:36

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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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