Честно говоря, не очень понимаю такие разговоры. Потому что быть хорошим врачом — значит быть хорошим работником индустрии. Быть хорошим футболистом — это быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. И я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать.

Врачам приходится работать по 16 часов в сутки, а футболисты получают зарплату за то, что просто сидят дома. И еще некоторые не хотят возвращаться на поле.

Спорт день за днем

Уткин не хочет сравнивать зарплаты врачей и футболистов

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