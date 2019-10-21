Футбол

Нева СпортНева СпортУткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал

По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Уткин: в дальнейшем буду относиться к Кононову чуть хуже, чем к пустому месту

Чемпионат03:09

Уткин назвал бывшего наставника «Спартака» Кононова лжецом

Газета.Ru03:23

Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал

Нева Спорт03:49

Уткин после «Зенита» и Канделаки обрушился с критикой на экс-тренера «Спартака»

АБН03:28

Уткин: «Кононов – обманщик. Такой тренер просто не заслуживает доверия»

Бомбардир.ру04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

Lenta.ru вчера в 18:58
Технологии

«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона

Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Футбол

Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне

«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Sports.ru вчера в 16:02
Происшествия

ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей

В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Политика

Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву

На своей странице в Twitter Клинтон опубликовала якобы найденное в архивах письмо от президента США Джона Кеннеди Никите Хрущеву.
РБК 04:23
Происшествия

В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
RT на русском 03:59
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Политика

Путин назвал россиян милосердными и добрыми

В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников.
Телеканал 360° вчера в 22:17
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу

Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Интерфакс 02:11
Происшествия

В Екатеринбурге арестован грабитель, застреливший клиента банка

Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу мужчину, который на прошлой неделе с оружием ворвался в отделение банка и застрелил находившегося там клиента.
Российская газета 03:19
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Космос

В почвах Луны и Марса впервые вырастили урожай

МИР 24 18 октября в 05:53
Происшествия

В Петербурге в отделе полиции умерла задержанная молодая женщина

В Петербурге правоохранителями организована проверка после того, как в отделении полиции в ночь на понедельник 21 октября скоропостижно скончалась женщина.
РЕН ТВ 04:26
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

Число пострадавших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края увеличилось с 27 до 44 человек.
Lenta.ru 02:38
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

REGNUM вчера в 13:32
Политика

Медведев предложил сделать административный кодекс понятным

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 18 октября в 12:36
Армия и оружие

Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу

Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Гаджеты

Xiaomi представила ноутбук на последнем поколении процессоров Intel

Xiaomi буквально сегодня без каких-либо анонсов представила обновленную версию своего 15-дюймового ноутбука — Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition.
Ferra 04:03
Культура

Дмитрий Нагиев опустился на колени перед участницей шоу «Голос»

Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, ведущий вокального шоу «Голос» на Первом канале, во время слепых прослушиваний опустился на колени перед одной из участниц - 47-летней Екатериной Осипенко.
Вечерний курьер 01:37
Экономика

В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
РИА Новости 04:10
Здоровье

В Екатеринбурге тысячи медицинских карт оказались под трубами онкоцентра. Объяснение главврача

В распоряжении Е1.RU оказались фотографии медицинских карт пациентов Свердловского областного онкологического диспансера, которые в течение нескольких месяцев хранились на полу в полуподвальном помещении главного корпуса медучреждения на Соболева, 29.
Екатеринбург Онлайн 03:30
Кино

«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.
Piter.tv 02:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное