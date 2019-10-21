Футбол
Нева СпортУткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал
По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
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Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Политика
Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву
На своей странице в Twitter Клинтон опубликовала якобы найденное в архивах письмо от президента США Джона Кеннеди Никите Хрущеву.
Происшествия
В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Политика
Путин назвал россиян милосердными и добрыми
В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников.
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу
Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Происшествия
В Екатеринбурге арестован грабитель, застреливший клиента банка
Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу мужчину, который на прошлой неделе с оружием ворвался в отделение банка и застрелил находившегося там клиента.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Космос
В почвах Луны и Марса впервые вырастили урожай
Происшествия
В Петербурге в отделе полиции умерла задержанная молодая женщина
В Петербурге правоохранителями организована проверка после того, как в отделении полиции в ночь на понедельник 21 октября скоропостижно скончалась женщина.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
Число пострадавших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края увеличилось с 27 до 44 человек.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Политика
Медведев предложил сделать административный кодекс понятным
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбук на последнем поколении процессоров Intel
Xiaomi буквально сегодня без каких-либо анонсов представила обновленную версию своего 15-дюймового ноутбука — Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition.
Культура
Дмитрий Нагиев опустился на колени перед участницей шоу «Голос»
Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, ведущий вокального шоу «Голос» на Первом канале, во время слепых прослушиваний опустился на колени перед одной из участниц - 47-летней Екатериной Осипенко.
Экономика
В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Здоровье
В Екатеринбурге тысячи медицинских карт оказались под трубами онкоцентра. Объяснение главврача
В распоряжении Е1.RU оказались фотографии медицинских карт пациентов Свердловского областного онкологического диспансера, которые в течение нескольких месяцев хранились на полу в полуподвальном помещении главного корпуса медучреждения на Соболева, 29.
Кино
«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.