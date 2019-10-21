Футбол

Нева СпортНева СпортУткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал

По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
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Уткин: в дальнейшем буду относиться к Кононову чуть хуже, чем к пустому месту

Чемпионат03:09

Уткин назвал бывшего наставника «Спартака» Кононова лжецом

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Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал

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Уткин после «Зенита» и Канделаки обрушился с критикой на экс-тренера «Спартака»

АБН03:28
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Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
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Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

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Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

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Газета.Ru вчера в 05:26
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Есть погибшие. Под Челябинском столкнулись два мусоровоза

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:37
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Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
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В Иерусалиме раскопали дорогу, построенную при Понтии Пилате

Археологи обнаружили в Иерусалиме дорогу, построенную во времена Понтия Пилата.
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Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Армия и оружие

Минобороны России получило полковой комплект С-400

Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском 02:50
Авто

Внедорожник Lexus LX600 станет шестицилиндровым

Накануне японским производителем был зарегистрирован новый товарный знак Lexus LX600, а соответствующая заявка была подана 10 октября текущего года.
Новые автомобили 18 октября в 06:27
Армия и оружие

Военные РФ проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

Экономика сегодня вчера в 19:05
Общество

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Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
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В России назван лучший черный чай

Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
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Кино

Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»

В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
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Показатель долговой нагрузки россиян вырос

Показатель долговой нагрузки российских заёмщиков по состоянию на 1 октября вырос на 1,64 процентного пункта Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Украина.ру 04:58
Политика

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За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
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Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

Сбербанк собирается снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов, сообщает Интерфакс.
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Футбол

Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы»

Российский специалист Леонид Слуцкий, объединивший свою академию с «Ротором», рассказал, с какими трудностями столкнулся, сотрудничая с волгоградским клубом.
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Общество

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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

55-летний Илюбаев принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник частной военной компании (ЧВК).
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В Калифорнии активировался большой тектонический разлом

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17-летний игрок «Рубина» переведен из реанимации в палату

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Россия и Египет хотят возобновить авиасообщение

Лидеры Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между странами в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в Сочи 23–24 октября.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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