Футбол
Нева СпортУткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал
По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
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Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 19 октября в 14:35
Фигурное катание
15-летняя Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца
Газета.Ru вчера в 05:26
Происшествия
Есть погибшие. Под Челябинском столкнулись два мусоровоза
ГТРК Южный Урал 05:38
Общество
Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:37
Экономика
Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России
Интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций, заявил в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:53
Футбол
«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 20:24
Общество
В Иерусалиме раскопали дорогу, построенную при Понтии Пилате
Археологи обнаружили в Иерусалиме дорогу, построенную во времена Понтия Пилата.
Российская газета 05:35
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Армия и оружие
Минобороны России получило полковой комплект С-400
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском 02:50
Авто
Внедорожник Lexus LX600 станет шестицилиндровым
Накануне японским производителем был зарегистрирован новый товарный знак Lexus LX600, а соответствующая заявка была подана 10 октября текущего года.
Новые автомобили 18 октября в 06:27
Армия и оружие
Военные РФ проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
Экономика сегодня вчера в 19:05
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Кино
Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»
В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
REGNUM 03:17
Экономика
Показатель долговой нагрузки россиян вырос
Показатель долговой нагрузки российских заёмщиков по состоянию на 1 октября вырос на 1,64 процентного пункта Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Архангельские известия вчера в 00:35
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Политика
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Экономика
Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке
Сбербанк собирается снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов, сообщает Интерфакс.
RT на русском 05:47
Футбол
Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы»
Российский специалист Леонид Слуцкий, объединивший свою академию с «Ротором», рассказал, с какими трудностями столкнулся, сотрудничая с волгоградским клубом.
Sport24.ru 05:08
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Армия и оружие
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
55-летний Илюбаев принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник частной военной компании (ЧВК).
Lenta.ru 05:50
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Сейсмические события, зафиксированные в южной Калифорнии, получили название «рой землетрясений Риджкреста», а начались они 4 июля этого года, когда произошел толчок магнитудой 6,4 балла, а после 36-часового перерыва был главный толчок силой 7,1 балла.
Газета DAILY вчера в 04:05
Политика
Россия и Египет хотят возобновить авиасообщение
Лидеры Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между странами в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в Сочи 23–24 октября.
vtomske.ru 05:19