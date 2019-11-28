Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ruУткин об игре «Зенита»: не верю, что «Зенит» пройдет в плей-офф

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Не могу сказать, что я дико счастлив, но победила российская команда, почему бы и не сказать, как это хорошо. Я смотрю игры «Зенита» в Лиге чемпионов, что характерно, «Зениту» немного везет, в большинстве матчей он открывает счет.
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