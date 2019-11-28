Не могу сказать, что я дико счастлив, но победила российская команда, почему бы и не сказать, как это хорошо. Я смотрю игры «Зенита» в Лиге чемпионов, что характерно, «Зениту» немного везет, в большинстве матчей он открывает счет.

Уткин об игре «Зенита»: не верю, что «Зенит» пройдет в плей-офф

Политика СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.

Наука Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.

Общество Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Космос Выяснена природа излучения черных дыр и нейтронных звезд На протяжении десятилетий ученые размышляли о происхождении электромагнитного излучения, испускаемого из небесных областей, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды — самые загадочные объекты во Вселенной.

Общество Госдума хочет сделать 31 декабря выходным Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сделать выходным 31 декабря.

Политика МИД Китая вызвал посла США в Пекине из-за закона по Гонконгу Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом Трампом закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

Политика Медведчук объяснил, почему Украина останется без транзита газа Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что для Украины «крайне высок» риск остаться с 1 января 2020 года без транзита российского газа, так как до 13 декабря новый контракт подписать не смогут.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Экономика Минэк отказался от притязаний на координацию совокупного спроса Минэкономразвития отказалось от своего предложения наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом».