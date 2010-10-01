Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины

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Армия и оружие В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

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