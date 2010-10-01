Футбол

ЧемпионатЧемпионатУткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины

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Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
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Уткин хочет увидеть матч между Россией и Украиной на Евро-2020

Нева Спорт04:42

Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины

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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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