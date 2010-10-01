Футбол
ЧемпионатУткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины
Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
Гаджеты
В Windows 10 добавили возможность звонить по телефону
Ранее корпорация Microsoft добавила в новую сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970 возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Здоровье
Директор онкоцентра Блохина рассказал о скором сокращении сотрудников
Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди сообщил о возможном сокращении 30 сотрудников в ближайшее время.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Теннис
Достаточно близка. Мария Шарапова рассказала о завершении карьеры
Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что на сегодняшний день близка к завершению карьеры в этом виде спорта.
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Наука
Ученые озвучили страны, где можно пережить апокалипсис
Шансы на выживание в случае апокалиптической инфекционной вспышки легко могут свестись к нулю.
Здоровье
ВЦИОМ: только 20% россиян регулярно следят за состоянием своих родинок
Только 20% россиян систематически наблюдают за состоянием своих родинок.
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Общество
Минюст России предложил ужесточить наказание за неуплату алиментов
Изменения в статье 157 УК РФ больше не позволят людям, которые делают нерегулярные и несущественные выплаты алиментов, избегать уголовной ответственности.
Экономика
Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий
Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. руб. в 2020 году с учетом индексации на 6,6%. Об этом на заседании Госдумы напомнил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
Экономика
В Лондоне умер экс-владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов
В Лондоне умер бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, рассказали Znak.com несколько участников регионального банковского рынка со ссылкой на ближний круг банкира.
Здоровье
В США в три раза выросла заболеваемость врожденным сифилисом
Заболеваемость врожденным сифилисом в Соединенным Штатах за последние годы выросла почти в три раза, также увеличилась заболеваемость и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Здоровье
Работу российских врачей захотели предложить мигрантам
В России захотели привлечь зарубежных специалистов, чтобы решить проблему нехватки врачей.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве Украиной разведения сил в районе Золотого
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Шоу-бизнес
Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным
Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна
Спорт
Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье
Российские гимнасты своих поклонников не подвели: впервые в истории золото чемпионата мира в командном мужском многоборье отправляется в Россию.