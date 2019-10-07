Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление комментатора Геннадия Орлова, который не понял его сравнения «Зенита» с империей зла.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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