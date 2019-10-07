Футбол

Нева СпортНева СпортУткин ответил Орлову, что делает «Зенит» империей зла

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление комментатора Геннадия Орлова, который не понял его сравнения «Зенита» с империей зла.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Уткин объяснил, почему назвал «Зенит» империей зла

RT на русском05:29

Главные новости утра. «Зенит» мог купить Ляказетта вместо Малкома, Уткин объяснил Орлову высказывание об «империи зла»

Бомбардир.ру05:02

«Невнимательно слушают»: Василий Уткин ответил Геннадию Орлову в споре про «империю зла»

Петербургский дневник04:29

Уткин заявил, что Орлов не понял, почему он назвал «Зенит» империей зла

Спорт день за днем04:38

Уткин ответил Орлову, что делает «Зенит» империей зла

Нева Спорт04:35

Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

РИА Новости04:57

Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Чемпионат03:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке части базы данных абонентов

Представители "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщили об утечке части базы данных абонентов домашнего Интернета, датированные 2017-м годом.
РЕН ТВ вчера в 12:46
Наука

Выявлен механизм защиты тихоходок от радиации

Хайтек+ 07:34
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия

В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт

В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Вести Воронеж 11:36
Спорт

Глава ВФЛА Шляхтин ответил Ласицкене на призыв к отставке

News.ru 11:30
Наука

Металинза скрутила свет в дискретную спираль

Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.
N+1 13:11
Кино

В сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинг»

REGNUM 16:29
Футбол

Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду

Невские Новости 05 октября в 12:47
Авто

Haval запускает льготную программу кредитования

Российский офис Haval рассказал о новой программе Haval Finance, в рамках которой частные и корпоративные клиенты могут рассчитывать на льготные условия кредитования и лизинга.
110km.ru 17:59
Гаджеты

Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra 13:17
Армия и оружие

The National Interest назвал лучшие российские танки

Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 10:45
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Коммерсантъ 18:07
Космос

Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
Армия и оружие

Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде

Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra 03:56
Общество

В Москву вернется сентябрьское тепло

В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
Известия 09:30
Армия и оружие

Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Армия и оружие

Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии

Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
РИА Новости 18:30
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Общество

Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру 12:00
Музыка

На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском

Напомним, в 2019 году в Тель-Авиве победителем «Евровидения» стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс.
Мойка78 вчера в 20:49
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились возможностями российского «надувного» полка

Взгляд.ру 14:03
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM вчера в 08:56
Политика

Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Газета.Ru 10:29
Экономика

На Украине могут ввести налог на обмен валюты

На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.
REGNUM 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное