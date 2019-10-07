Футбол
Нева СпортУткин ответил Орлову, что делает «Зенит» империей зла
Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление комментатора Геннадия Орлова, который не понял его сравнения «Зенита» с империей зла.
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«Невнимательно слушают»: Василий Уткин ответил Геннадию Орлову в споре про «империю зла»
Петербургский дневник04:29
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Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке части базы данных абонентов
Представители "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщили об утечке части базы данных абонентов домашнего Интернета, датированные 2017-м годом.
Наука
Выявлен механизм защиты тихоходок от радиации
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Происшествия
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Наука
Металинза скрутила свет в дискретную спираль
Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.
Футбол
Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду
Авто
Haval запускает льготную программу кредитования
Российский офис Haval рассказал о новой программе Haval Finance, в рамках которой частные и корпоративные клиенты могут рассчитывать на льготные условия кредитования и лизинга.
Гаджеты
Microsoft решила оставить Windows в прошлом
СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Армия и оружие
The National Interest назвал лучшие российские танки
Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Общество
В Москву вернется сентябрьское тепло
В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
Армия и оружие
Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
Напомним, в 2019 году в Тель-Авиве победителем «Евровидения» стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс.
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
Политика
Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%
Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Экономика
На Украине могут ввести налог на обмен валюты
На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.