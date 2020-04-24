Общество

Газета.RuГазета.RuУткин ответил на угрозы Соловьева

Уткин и Соловьев устроили заочную перепалку после того, как блогер раскритиковал действия властей на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это телеведущий назвал бывшего комментатора "психически больным".
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Соловьев пригрозил Уткину физической расправой

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Уткин – Соловьеву: «Где бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, буду держать руки за спиной. Грози сколько хочешь»

Sports.ru10:44
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
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Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Общество

Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
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Общество

Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну

Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам.
Газета.Ru 13:51
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ЖКХ

Плату за отопление рассчитают по-новому

Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета.
Российская газета 05:54
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Общество

Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники

Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
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Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
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Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Общество

Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
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Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
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Армия и оружие

Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России

Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
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Общество

Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
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Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
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Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню жене, но Оксане Самойловой всё равно

Кажется, рэпер одумался и решил вернуть жену. Однако Оксане на признания все равно.
Popcake 14:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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