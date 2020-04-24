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Происшествия Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале, несколько человек пострадали.

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Шоу-бизнес Адвокаты: Почерк Меган Маркл говорит о том, что она хотела публикации письма к отцу Адвокат герцогини Дэвид Шерборн утверждает, что именно Mail on Sunday спровоцировала раскол в отношениях Меган Маркл и её отца, которые были тёплыми, но эта история вызвала между ними отчуждённость.

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