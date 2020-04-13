Общество

Lenta.ruLenta.ruУткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство. Тогда он пожелал комментатору «вылечиться и жить долго и счастливо».
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с чего всё началось

"Вот этот человек?": Соловьёв о том, почему не стоит верить отказавшемуся от России Василию Уткину

В разговоре с Царьградом телеведущий Владимир Соловьёв выразил своё мнение по поводу высказывания спортивного комментатора Василия Уткина, заявившего "на кой мне такое государство?". Правда, сначала Соловьёв уточнил, о ком именно идёт речь.
Царьград11 апреля в 12:30

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Уткин назвал Соловьева обезьяной в споре о России

Московский Комсомолец04:36

Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Lenta.ru03:29

Соловьёв ответил Уткину на слова о родине

News.ru11 апреля в 21:42

Уткин поддел Соловьёва и получил ответ: "Крикни громко..."

Царьградвчера в 14:30

Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев

Чемпионатвчера в 13:21

Уткин зарубился с Соловьевым, Глушаков вспомнил конфликт с Каррерой, умер Стирлинг Мосс, ЦСКА лишится Сорокина и другие новости утра

Sports.ru00:40

Соловьев назвал больным комментатора Уткина, которому не нужна Россия в период эпидемии

URA.Ru11 апреля в 21:16
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Общество

Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости

В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости.
KM.ru 03:51
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
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Общество

В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
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Общество

Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса

В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
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Общество

Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков

Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.
Российская газета 04:03
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Общество

Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса

Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова приняла ванну с лапшой

На фото видно, как Бузова принимает ванну с большим количеством лапши быстрого приготовления в леопардовом купальнике.
Стерлеград 03:11
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Происшествия

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
13
Происшествия

Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления

В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Общество

РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ

РЖД с 13 апреля приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны.
TatCenter 03:48
5
Общество

В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
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Культура

Звёзды российского театра и кино снялись в новом клипе о самоизоляции

Звёзды российского театра, кино и ТВ приняли участие в проекте актёров «Ленкома» «Заячий стон».
News.ru вчера в 21:40
Общество

У 86 человек в доме престарелых в Вязьме заподозрили коронавирус

Гудвилл.онлайн 03:47
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

Вячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в Саратове

КП - Саратов 04:00
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Здоровье

В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
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Происшествия

В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом

В Курской области за сутки подтвердили заражение коронавирусной инфекцией еще у 15 человек.
Обозреватель Врн 04:07
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Культура

В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»

На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:42
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Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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