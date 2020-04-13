В разговоре с Царьградом телеведущий Владимир Соловьёв выразил своё мнение по поводу высказывания спортивного комментатора Василия Уткина, заявившего "на кой мне такое государство?". Правда, сначала Соловьёв уточнил, о ком именно идёт речь.

с чего всё началось

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство. Тогда он пожелал комментатору «вылечиться и жить долго и счастливо».

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