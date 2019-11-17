Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев призвал не делать поспешных выводов после поражения от сборной Бельгии в девятом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Гендиректор «Зенита» призвал не делать поспешных выводов после Бельгии

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