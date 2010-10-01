Футбол
ProstoProSportУткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
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Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Наука
Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу
Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские специалисты с нескрываемой тревогой рассказали общественности о старте глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Шоу-бизнес
Дочь Инны Михайловой растет копией мамы
Жена Стаса Михайлова — Инна показала дочь от первого брака. С каждым годом девушка все больше становится похожа на знаменитую маму.
Авто
Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку
Представители немецкого бренда заявляют, что силовая установка способна генерировать мощность 200 л.с. и при этом может поместиться в спортивной сумке.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Экономика
Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно
Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году.
Происшествия
В Москве задержали около 50-ти человек на турнире по единоборствам в память антифашиста Ивана Хуторского
Антифашист Иван Хуторской был застрелен в 2009 году в подъезде своего дома одним из участников "Боевой организации русских националистов".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Общество
Похолодание придет в Петербург на следующей неделе
На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Футбол
Черчесов объяснил разгром сборной России от Бельгии на домашнем матче
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил поражение национальной команде от бельгийцев в домашнем матче.
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Армия и оружие
Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У
В Сети появилось видео, на котором военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби
Глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
Происшествия
Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге
Изобретательность протестующих в Гонконге не перестает удивлять. Так, сотрудник полиции получил ранение в голень выпущенной из лука стрелой.
Происшествия
Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
Армия и оружие
В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Футбол
Ракитич хочет перейти в «Ювентус»
Ранее на Ракитича претендовал "Милан", однако отмечается, что сам игрок желает перейти в "Ювентус".
Армия и оружие
СМИ обвинили власти Великобритании в сокрытии военных преступлений
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.