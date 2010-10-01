Футбол

ProstoProSportProstoProSportУткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
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Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

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Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

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Уткин: Победу над Украиной на ЕВРО отметим в Москве борщом

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«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу

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Уткин ответил Вацко, посмеявшемуся над сборной России: «Вы все получите прямо на поле, братцы»

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На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил поражение национальной команде от бельгийцев в домашнем матче.
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Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
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Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге

Изобретательность протестующих в Гонконге не перестает удивлять. Так, сотрудник полиции получил ранение в голень выпущенной из лука стрелой.
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Ранее на Ракитича претендовал "Милан", однако отмечается, что сам игрок желает перейти в "Ювентус".
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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Виктор Владимирович Вацко
Украинский журналист
Украинский футбольный функционер, журналист, телекомментатор. С 10 августа 2010 года по 14 августа 2012 года работал на канале «Футбол». С 15 августа 2012 года по 22 июля 2013 года находился в должности вице-президента футбольного клуба «Карпаты». С 4 августа 2013 года снова работает комментатором на канале «Футбол». С 18 января 2016 ведущий футбольной шоу-программы на «Радио Вести».
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