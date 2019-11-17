Футбол
Pravda.RuУткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России. Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (1:4) после чего Вацко "подколол" россиян в Twitter.
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Происшествия
Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска
Благовещенский городской суд заключил под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял местный колледж, где студент устроил стрельбу 14 ноября.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека
Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Общество
Власти Китая сменили главу полиции Гонконга
Отмечается, что решение было принято в соответствии с Основным законом КНР о специальном административном районе Гонконг и основано на предложении главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Происшествия
Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом
Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
Общество
Врач объяснил, почему водку опасно закусывать маринованными огурцами
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что оптимальной закуской к водке, являются соленья.
Общество
В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»
По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Общество
Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет
Впервые за почти 20 лет зарубежные астронавты не вошли в состав экипажей российских космических кораблей "Союз".
Финансы
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Хоккей
Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.