Футбол
Pravda.RuУткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России. Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (1:4) после чего Вацко "подколол" россиян в Twitter.
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Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Происшествия
В центре Екатеринбурга напали на молодого человека
Накануне вечером, 17 ноября, у магазина «Пятерочка» на Куйбышева, 21 произошло покушение на жизнь молодого человека.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Экономика
Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Политика
Россия возвращает задержанные суда украинским ВМС
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон задымился
Шоу-бизнес
Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно
По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Политика
Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова про интернет-пользователей, чьи нелицеприятные заявления нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая».
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Общество
Рынок труда ХМАО оказался непривлекательным для работающих пенсионеров
Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.
Политика
Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии
Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Экономика
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Авто
В РФ за последние два года увеличилась цена на Chevrolet Niva
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Армия и оружие
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Футбол