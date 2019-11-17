Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России. Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (1:4) после чего Вацко "подколол" россиян в Twitter.

Космос Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.

Политика Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.

Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

Экономика Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Шоу-бизнес Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.

Общество Киселев назвал закон о виноделии в России революцией Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.

Общество Рынок труда ХМАО оказался непривлекательным для работающих пенсионеров Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.

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Экономика «Яндекс» изменит структуру управления компанией В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Общество В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.