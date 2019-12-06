РПЛ

Газета.RuГазета.RuУткин поддержал акцию фанатов «Спартака»

Российский блогер Василий Уткин поддержал акцию фанатского объединения московского "Спартака" "Фратрия", передает РИА "Новости". Болельщики красно-белых призвали поклонников других российских клубов покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата страны.
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