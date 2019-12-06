РПЛ
Газета.RuУткин поддержал акцию фанатов «Спартака»
Российский блогер Василий Уткин поддержал акцию фанатского объединения московского "Спартака" "Фратрия", передает РИА "Новости". Болельщики красно-белых призвали поклонников других российских клубов покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Василий Уткин: Поддерживаю заявление «Фратрии». Это мирный во всех смыслах протест
Bookmaker-ratings.ru04:16
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика
Греция объявила о высылке посла Ливии в Афинах
МИД Греции требовал от посла до пятницы представить текст меморандума по морским зонам, который подписали в конце ноября президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Общество
Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех
Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Общество
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Авто
В России на продажу выставлен BMW с портретом Путина на капоте
В Москве выставили на продажу седан BMW 3-Series с портретом президента России Владимира Путина на капоте.
Политика
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
Общество
В Москве скончался отравившийся «Кротом» математик
Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Авто
В Японии определили лучший автомобиль года
Экономика
Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Энергетика
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Футбол
Вратарь сборной Германии по футболу назвал Анапу райским местом
Футболист приезжал в Анапу в середине нулевых.
Армия и оружие
Порошенко обвинили в бессмысленном «убийстве людей» из-за Донецка: «Война не нужна»
Сергей Рахманин открыто обвинил Петра Порошенко и его соратников, которые не прекратили бои в донецком аэропорту и не вывели оттуда свои силы.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).