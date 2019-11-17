Украинский комментатор Виктор Вацко посмеялся над проигрышем российских футболистов в матче с Бельгией. Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин ответил на слова коллеги, сообщило ИА Nation News. На личной странице в Twitter Виктор Вацко поиздевался над сборной России.

Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

Политика Россия дала агреман на назначение нового американского посла Предварительное согласие (агреман) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии Джону Салливану выдано, сообщил РБК собеседник в российском дипведомстве и подтвердил источник, знакомый с ходом процедуры с американской стороны.

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Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.

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