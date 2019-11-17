Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

Украинский комментатор Виктор Вацко посмеялся над проигрышем российских футболистов в матче с Бельгией. Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин ответил на слова коллеги, сообщило ИА Nation News. На личной странице в Twitter Виктор Вацко поиздевался над сборной России.
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Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

Бомбардир.рувчера в 07:08

Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

ProstoProSportвчера в 08:04

"Разгромленные должны обтекать?": Украинскому комментатору за издёвку над русскими футболистами пообещали реванш

Царьградвчера в 11:05

Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

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Уткин пригрозил украинскому комментатору за насмешки над поражением россиян от бельгийцев

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Уткин ответил на издевательства украинского журналиста над сборной России

Lenta.ruвчера в 23:41

Уткин: Победу над Украиной на ЕВРО отметим в Москве борщом

SM Newsвчера в 08:59
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В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

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РБК 10:54
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В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
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Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

МИР 24 07:18
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG 15 ноября передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его поляки не намерены.
Ведомости вчера в 14:21
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Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Происшествия

Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного

Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Вести.Ru 09:15
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
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Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
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Политика

В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Политика

Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что получивший широкую огласку на Украине "план депортации народа Донбасса", подготовленный в команде президента Владимира Зеленского, не стал неожиданностью для руководства ДНР.
Инфорос 03:45
Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Общество

ФАС возбудила два дела против поставщиков гречки в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге.
ТАСС 11:12
Единоборства

Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.
РБК 12:24
Армия и оружие

Для танка Армата испытывается новейший управляемый снаряд

В ближайшее время выйдет на заключительный этап новейший управляемый снаряд для российских танков.
ANNA-News 06:50
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Технологии

Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Российская газета 09:55
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
Авто

Новую Chevrolet Niva уже показали дилерам

Внедорожник Chevrolet Niva, обновленный по прообразу собственного концепта образца 2014 года, может встать на конвейер «АвтоВАЗа» уже в 2020 году.
Автоновости дня 07:25
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Здоровье

В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
ТАСС вчера в 06:48
Общество

Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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Виктор Владимирович Вацко
Украинский журналист
Украинский футбольный функционер, журналист, телекомментатор. С 10 августа 2010 года по 14 августа 2012 года работал на канале «Футбол». С 15 августа 2012 года по 22 июля 2013 года находился в должности вице-президента футбольного клуба «Карпаты». С 4 августа 2013 года снова работает комментатором на канале «Футбол». С 18 января 2016 ведущий футбольной шоу-программы на «Радио Вести».
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