Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

Украинский комментатор Виктор Вацко посмеялся над проигрышем российских футболистов в матче с Бельгией. Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин ответил на слова коллеги, сообщило ИА Nation News. На личной странице в Twitter Виктор Вацко поиздевался над сборной России.
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Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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Виктор Владимирович Вацко
Украинский журналист
Украинский футбольный функционер, журналист, телекомментатор. С 10 августа 2010 года по 14 августа 2012 года работал на канале «Футбол». С 15 августа 2012 года по 22 июля 2013 года находился в должности вице-президента футбольного клуба «Карпаты». С 4 августа 2013 года снова работает комментатором на канале «Футбол». С 18 января 2016 ведущий футбольной шоу-программы на «Радио Вести».
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