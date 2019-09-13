Футбол
Vprognoze.ruУткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы
Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вслед за Кокориным и Мамаевым: Василий Уткин призвал отпустить Протасовицкого из колонии
Петербургский дневник05:33
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Армия и оружие
Нацгвардия Украины сообщила подробности о ликвидированном в Донбассе украинском боевике
Нацгвардия Украины сообщила имя украинского боевика, о ликвидации которого стало известно вчера, 12 сентября.
ИА Новороссия 09:40
Политика
Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья
Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области.
Вести.Ru 10:20
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Свадьба началась со скандала: сначала пара приехала в ЗАГС на черном катафалке, а затем отправилась на шикарный банкет, где ее ожидали 300 гостей.
Газета.Ru 10:02
Гаджеты
Эксперты Роскачества составили новый рейтинг смартфонов
Роскачество и ICRT исследовали смартфоны, представленные на российском рынке. По результатам проверки был составлен рейтинг гаджетов.
Газета Кемерова 03:32
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова
Счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова были заблокированы.
Народные новости 01:37
Политика
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.
Lenta.ru 09:04
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 03:15
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Политика
Сенцов подарил Зеленскому баночку из тюрьмы
Аргументы неделi. Крым 09:52
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Здоровье
Новгородские власти не получали уведомлений о забастовке в больнице
В министерстве здравоохранения Новгородской области прокомментировали сообщения СМИ об итальянской забастовке, которую объявили врачи четырёх отделений Новгородской областной детской клинической больницы (ОДКБ).
REGNUM 09:02
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами", пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.
Газета.Ru 08:50
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Энергетика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Общество
Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян
Левада-центр узнал об отношении россиян к домашнему насилию и делу сестер Хачатурян.
РБК 00:00
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева.
Lenta.ru 09:33
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Политика
В банке Порошенко начали обыски
В Международном инвестиционном банке, который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски.
Газета.Ru 09:45