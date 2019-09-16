Футбол
Нева СпортУткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Братьев Кокорина и Мамаева отпустили по УДО, а Протасовицкий продолжает отбывать наказание. По словам Уткина, это настоящий беспредел, поскольку Протасовицкий попал в тюрьму только из-за Кокорина и Мамаева, а в другой ситуации ограничился бы только штрафом.
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Вслед за Кокориным и Мамаевым: Василий Уткин призвал отпустить Протасовицкого из колонии
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