Футбол

Нева СпортНева СпортУткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Братьев Кокорина и Мамаева отпустили по УДО, а Протасовицкий продолжает отбывать наказание. По словам Уткина, это настоящий беспредел, поскольку Протасовицкий попал в тюрьму только из-за Кокорина и Мамаева, а в другой ситуации ограничился бы только штрафом.
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Уткин: «В истории Кокорина и Мамаева наступило время настоящего беспредела»

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