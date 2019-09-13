Футбол
РИА НовостиУткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из колонии
Известный блогер Василий Уткин призвал выпустить из колонии Александра Протасовицкого, который вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым отбывает срок за избиение двух человек в центре Москвы осенью 2018 года.
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Вслед за Кокориным и Мамаевым: Василий Уткин призвал отпустить Протасовицкого из колонии
Петербургский дневник05:33
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На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform 10 сентября в 13:42
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
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Зеленский намекнул, что Порошенко пора в тюрьму
Напомним, в августе на Украине завели уголовное дело в отношении Порошенко из-за поездки на Мальдивы в 2018 году, где экс-президент мог воспользоваться поддельными документами.
DixiNews 07:01
Здоровье
72 человека заражены лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
В Ростовской области у 72 человек врачи выявили лихорадку Западного Нила, информирует пресс-служба администрации донской столицы.
РЕН ТВ вчера в 16:32
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств.
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Фото: Богомолов и Собчак стали мужем и женой
Официально: актриса, журналистка, телеведущая, экс-кандитат в президенты России Ксения Собчак и поэт, режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой.
Российская газета 07:36
Наука
Найдены высокотехнологичные древние «хирургические» инструменты
Ugpressa.ru 00:02
Армия и оружие
На Украине разоружили три «добровольческих батальона»
Процесс передачи оружия проходил под присмотром сапёров и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов.
MOS.news вчера в 10:39
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Футбол
«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал игру с ЦСКА
«Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Спорт-Экспресс 05:14
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Футбол
Михаил Галактионов: «Гол Дивеева болгарам был чистый»
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов выразил уверенность, что в матче отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии (0:0) гол его команды был отменен ошибочно.
Спорт-Экспресс 05:35
Футбол
Зидан потерял доверие владельцев «Реала»
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны владельцев «королевского» клуба.
Евро-футбол.ру 01:51
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
Бывшему офицеру ФСБ грозит четыре года колонии за карабин в заднем проходе
По версии следствия, как пишет АБН, Кирсанов пришел в загородный дом к потерпевшему для проведения обыска, где воткнул ствол охотничьего карабина в задний проход бизнесмена.
Gazeta.SPb 06:45
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика
Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb вчера в 08:52
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
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Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Известия вчера в 13:47
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 05:41
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Происшествия
В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян
По данным издания, в 2017–2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».
Известия 06:44