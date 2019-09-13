Футбол

Нева СпортНева СпортУткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Братьев Кокорина и Мамаева отпустили по УДО, а Протасовицкий продолжает отбывать наказание. По словам Уткина, это настоящий беспредел, поскольку Протасовицкий попал в тюрьму только из-за Кокорина и Мамаева, а в другой ситуации ограничился бы только штрафом.
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Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

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Уткин призвал выпустить на свободу друга Кокорина и Мамаева Протасовицкого

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