Футбол
Нева СпортУткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Братьев Кокорина и Мамаева отпустили по УДО, а Протасовицкий продолжает отбывать наказание. По словам Уткина, это настоящий беспредел, поскольку Протасовицкий попал в тюрьму только из-за Кокорина и Мамаева, а в другой ситуации ограничился бы только штрафом.
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Вслед за Кокориным и Мамаевым: Василий Уткин призвал отпустить Протасовицкого из колонии
Петербургский дневник05:33
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Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
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Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
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Заворотнюк расскажет о своем состоянии
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В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия.
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
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Газета.Ru 08:21
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Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
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Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире» приведет к очень низким ценам на нефть, заявил Греф в ходе Московского финансового форума.
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Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 11 сентября в 13:42
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
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Сноуден рассказал об условиях для своего возвращения в США
Москва предоставила ему убежище, так как это был «простой способ выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, без каких-либо ответных мер».
RuNews24.ru 01:45
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Турчинов рассказал, почему Украина не объявляет войну России
Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как у России имеется «второй в мире ядерный потенциал».
Военное обозрение 08:38
Общество
Google оплатила штраф в 700 тысяч рублей за отказ вычищать поисковик
Американская транснациональная корпорация Google выплатила штраф в 700 000 рублей за неисполнение требований Роскомнадзора по прекращению выдачи через свой поисковик ссылок на запрещённые в РФ ресурсы.
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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
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Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК
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Политика Сегодня 03:27
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Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
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Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
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В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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