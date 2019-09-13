Футбол
Нева СпортУткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Братьев Кокорина и Мамаева отпустили по УДО, а Протасовицкий продолжает отбывать наказание. По словам Уткина, это настоящий беспредел, поскольку Протасовицкий попал в тюрьму только из-за Кокорина и Мамаева, а в другой ситуации ограничился бы только штрафом.
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Вслед за Кокориным и Мамаевым: Василий Уткин призвал отпустить Протасовицкого из колонии
Петербургский дневник05:33
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Опубликовано фото нестандартных свадебных колец Собчак и Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
Слово и Дело 07:27
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга
В пятницу, 13 сентября, стало известно, что у артистки начался отек головного мозга на фоне рака.
ПензаСМИ 06:50
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Футбол
Месси не вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Валенсией»
Sport24.ru 14:56
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Эдвард Сноуден тайно женился в Москве два года назад
Как стало известно из материала Guardian, Сноуден два года назад тайно женился на возлюбленной в Москве.
Вечерняя Москва 15:46
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Футбол
Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий Зенита Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Арсенала Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед 2:1.
Советский спорт 16:18
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Транспорт
Медведев определил платный участок ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» (в районе города Клин) до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва — Малоярославец (город Наро-Фоминск) станет платным.
РБК 12:58
Политика
Михаил Кузнецов стал главой исполкома ОНФ
Центральный штаб "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) единогласно проголосовал за назначение главой исполкома движения Михаила Кузнецова, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 12:29
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Футбол
Зидан: Бэйл — козёл отпущения в «Реале»? Мы все в одной лодке
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего Гарета Бэйла, который ранее сказал, что в мадридском клубе его сделали козлом отпущения.
Чемпионат 14:15
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС вчера в 07:30
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Кино
Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».
News.ru 16:39
Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.
РЕН ТВ 10:20
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Кино
В сети появился ролик о создании спецэффектов фильма «Мстители: Финал»
Сайт Wired опубликовал видео о создании спецэффектов в фильме "Мстители:Финал".
Ореанда-Новости 12:02
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 15:28
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.
Ugpressa.ru 14:23