Футбол
Нева СпортУткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Шоумен Василий Уткин в своем телеграм-канале поднял тему нахождение в тюрьме Александра Протасовицкого — друга Кокорина и Мамаева. Братьев Кокорина и Мамаева отпустили по УДО, а Протасовицкий продолжает отбывать наказание.
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На людях не материться, не появляться пьяными: как вести себя Мамаеву и Кокорину на воле
Москва 24вчера в 09:55
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20
Культура
Глава киностудии имени Горького подал в отставку
По их данным, Зернов ушёл по соглашению сторон.
Говорит Москва 12:28
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar вчера в 03:30
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Политика
Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета 20:34
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:55
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Здоровье
В США хотят ограничить продажу вейпов
В августе в штате Иллинойс была зарегистрирована, предположительно, первая в стране смерть из-за курения электронных сигарет Власти США намереваются значительно ограничить в стране продажу вейпов, передает ТАСС со ссылкой на американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.
Аргументы и Факты 11 сентября в 18:41
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Спорт
Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина
Напомним, на днях известная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина объявила о своем желании продать BMW, подаренный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.
Вечерний Челябинск 08:58
Футбол
Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»
Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 12:32
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Политика
Сноуден назвал условие возвращения в США
Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в эфире радиостанции National Public Radio заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, если по его делу будет организован честный и объективный процесс.
ФАН 03:54
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Баскетбол
Аргентина победила Францию и вышла в финал ЧМ по баскетболу
Сборная Франции оставила слишком много моральных и физических сил в победном четвертьфинале против США - сегодня Аргентина их перебегала, переиграла и абсолютно заслужила выход в финал чемпионата мира по баскетболу.
Prognozist 09:52
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20