Футбол

Sports.ruSports.ruУткин про Семина: «Только старый джедай может остановить империю зла»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о перспективах «Локомотива» при главном тренере Юрии Семине.
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Уткин — о Сёмине: только старый джедай может остановить империю зла

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Уткин про Семина: «Только старый джедай может остановить империю зла»

Sports.ru03:58

«Только старый джедай может остановить империю зла». Уткин желает Семину выиграть РПЛ в этом сезоне

Sport24.ru07:10

Уткин о «Локомотиве»: Семин – человек старомодный, с ним больше ничего не изменится

ODDS.ru02:34
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Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:38
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк вчера в 09:33
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:58
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
РИА Новости 07:43
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Общество

Адвокат: суд увеличил сумму компенсации Глушаковой до 42 млн рублей

РИА Новости 07:05
Политика

Макрон назвал полезными свои слова о «смерти мозга» НАТО

После переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о «смерти мозга» альянса.
Аргументы и Факты 08:32
Гаджеты

Опубликован рендер самого тонкого смартфона с поддержкой 5G

Вице-президент китайской компании Oppo Брайан Шен показал на фото рендер самого тонкого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.
NewInform 08:29
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском 06:56
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Общество

МВД проверит три спектакля «Театр.doc» на «антироссийскую пропаганду»

Председатель думского комитета по культуре и главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская инициировала проверку трех спектаклей «Театра.doc» на «антироссийскую пропаганду».
Афиша Daily 07:30
Общество

Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой на 100 тыс. рублей

Известия 08:19
Авто

Администрация Оренбурга арендует автомобиль за 890 000 рублей в год

Orenday.ru 26 ноября в 05:37
Общество

Встреча Шнура с министром просвещения показала убогость общества

Могли бы, в качестве просвещения, и Ольгу Васильеву позвать, которая посетовала, что «найти сварщика в стране невозможно».
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Общество

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
Игры

Shenmue III дебютировала на четвёртой строчке чарта розницы Японии

Игромания.ру 03:43
Общество

Дерипаску лишили гражданства Кипра

Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
Рамблер вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Телеканал 360° 07:13
Общество

В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола

Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
REGNUM 02:59
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings вчера в 00:35
Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Evo-rus.com вчера в 04:38
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания вчера в 02:28
Спорт

Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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