Футбол

Нева СпортНева СпортУткин прокомментировал казус Канделаки

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Шоумен Василий Уткин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая спутала иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна с Магомедом Оздоевым, призывая поздравить сборную России с победой над Шотландии.
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Уткин прокомментировал казус Канделаки

Нева Спорт07:48

Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

Бомбардир.ру07:23

Уткин о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кабзда»

Sports.ru07:00
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Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный» и «Детали».
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