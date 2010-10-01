Футбол
Нева СпортУткин прокомментировал казус Канделаки
Шоумен Василий Уткин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая спутала иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна с Магомедом Оздоевым, призывая поздравить сборную России с победой над Шотландии.
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Армия и оружие
Россия не уверена, что Турция сможет сдержать боевиков
После турецкого входа, курды бросают эти лагеря, боевики ИГ (организация запрещена в России) просто могут разбежаться, подчеркнул Путин.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Политика
Зеленский заявил, что не забудет о Крыме
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
Финансы
Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году
Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Игры
Marvel показала геймплей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности
Компания Marvel показала трейлер с геймплеем грядущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, которая выйдет в ограниченный доступ 18 октября, но только в некоторых городах США и Канады, где есть центры виртуальной реальности The Void, так как игра требует много пустого пространства вокруг пользователя.
Авто
Мантуров назвал объём заказов на автомобили Aurus
Компания Aurus собрала уже более 600 предзаказов на свои автомобили, активные продажи начнутся с 2021 года.
Шоу-бизнес
Бузова поблагодарила критиков своей музыки
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер третьего раунда турнира в Шанхае, обыграв канадца Вашека Поспишила, - 7/6(7), 7/5.
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Происшествия
ФСБ не комментирует сообщения СМИ об увольнении офицера из-за телефона
ФСБ не комментирует публикации в СМИ об увольнении своего офицера из-за использования им личных мобильных телефонов в запрещенных для этого помещениях.
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Футбол
Малком перенес операцию и не сыграет за «Зенит» до конца года
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком перенес операцию не примет участие в матчах команды до конца года.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Авто
Компания Bentley показала специальную версию автомобиля Flying Spur
Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.