Футбол

ЧемпионатЧемпионатУткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
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Уткин объяснил, почему назвал «Зенит» империей зла

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