Футбол
ЧемпионатУткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
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«Невнимательно слушают»: Василий Уткин ответил Геннадию Орлову в споре про «империю зла»
Петербургский дневник04:29
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На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
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Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
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Делегация Совета Европы обнаружила ряд серьезных нарушений прав человека в татарстанской психиатрической клинике.
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Экономика
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Прокурор Хосе Гринда Гонсалес, занимающийся антикоррупционными расследованиями, в своем судебном заявлении описал попытку господина Фридмана завладеть ZWW как «рейд».
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