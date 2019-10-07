Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.

Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

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