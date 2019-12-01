Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

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Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

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