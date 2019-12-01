Футбол

RT на русскомRT на русскомУткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Десятки людей закрыли за то, что они „оскорбляли“ тебя. А ты поехал домой ужинать». Уткин – о Дзюбе

Sports.ruвчера в 15:27

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

RT на русскомвчера в 15:10

Василий Уткин – Дзюбе: Несколько десятков людей закрыли за слова о тебе, а ты поехал домой ужинать

Спорт день за днемвчера в 16:04

Уткин жестко раскритиковал Дзюбу после матча со «Спартаком»

Газета.Ruвчера в 15:16

Уткин раскритиковал Дзюбу за нежелание вызволять болельщиков «Спартака»

Мойка78вчера в 17:28

Уткин снова пожурил Дзюбу за конфликт с фанатами

АБН01:35

«Людей „закрыли“ из-за тебя, а ты поехал ужинать»: Уткин снова набросился на Дзюбу

Царьградвчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

iReactor вчера в 20:55
Футбол

«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве

Sport24.ru вчера в 12:55
Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
REGNUM вчера в 09:08
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
Происшествия

В Петербурге сотрудников автоцентра заподозрили в краже 18 иномарок

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих работников автоцентра по подозрению в краже 18 легковых автомобилей.
РБК 03:17
Шоу-бизнес

Юлия Ефременкова готовится к свадьбе

Бывшая участница, а ныне ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова готовится к свадьбе.
Bimru.ru 01:26
Политика

Трамп не примет участие в слушаниях по импичменту

В тексте письма утверждается, что президент США Дональд Трамп и его представители не будут участвовать в слушаниях по импичменту.
Pravda.Ru 01:10
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
РБК 03:31
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

РИА Новости 28 ноября в 18:11
Происшествия

Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
RT на русском 03:51
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04
Политика

Зеленский заявил, что вопрос газа может решиться в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о транзите российского газа в Европу не стоило бы обсуждать в рамках разрешения конфликта в Донбассе, но не исключает, что этот вопрос может решиться в рамках нормандского формата.
Украина.ру 03:34
Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт вчера в 00:09
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс вчера в 14:53
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости вчера в 11:40
Баскетбол

Дончич повторил достижение Леброна в матче с «Лейкерс»

Чемпионат 02:29
Здоровье

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Кино

Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»

Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 30 ноября в 12:37
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 29 ноября в 04:16
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Bimru.ru вчера в 02:11
Шоу-бизнес

Людмила Нарусова: Богомолову не хватило места в доме Ксении Собчак

Нарусова добавила, что Собчак занимается строительством нового дома, в котором место предусмотрено для всех членов семьи.
Актуальные Новости 03:10
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Общество

Минприроды предложило различать потребителей по утилизации мусора

Минприроды намерено разобраться с ситуацией, когда региональные власти устанавливают единый норматив накопления отходов для жильцов многоквартирных домов или, например, владельцев частных домов.
Интерфакс 02:25
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 30 ноября в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное