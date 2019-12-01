Футбол

RT на русскомRT на русскомУткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
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«Десятки людей закрыли за то, что они „оскорбляли“ тебя. А ты поехал домой ужинать». Уткин – о Дзюбе

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«Людей „закрыли“ из-за тебя, а ты поехал ужинать»: Уткин снова набросился на Дзюбу

Царьградвчера в 17:39
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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