Футбол
RT на русскомУткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
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Василий Уткин – Дзюбе: Несколько десятков людей закрыли за слова о тебе, а ты поехал домой ужинать
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«Людей „закрыли“ из-за тебя, а ты поехал ужинать»: Уткин снова набросился на Дзюбу
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