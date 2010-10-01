Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ведет себя как типичный иностранец.

Спорт день за днем

Уткин раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей «Спартака»

Спорт день за днем

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