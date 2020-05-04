Коронавирус
Vprognoze.ruУткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова
Шалимов находится у руля "Ахмата" с октября прошлого года. После 22 туров "Ахмат" располагается на последней строчке турнирного зачета Российской премьер-лиги, записав в свой актив 20 очков.
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Уткин: «Шалимов получает полмиллиона долларов в год, и он называет дармоедом кого-то ещё»
Евро-футбол.рувчера в 17:47
Уткин о Шалимове: тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой $0,5 млн называет других дармоедами
Газета.Ruвчера в 20:07
Уткин о Шалимове: тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой $ 0,5 млн называет кого-то дармоедом
Чемпионатвчера в 20:23
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:09, Ашберн
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
Сильные дожди, мокрый снег, грозы и штормовой ветер пообещали синоптики жителям Новосибирской области в понедельник и вторник.
Sibnet Новости вчера в 06:33
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.
REGNUM 02 мая в 21:09
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:44
Общество
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 373
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 3,4 млн, умерли более 243 тыс. человек.
Тайга.инфо 02 мая в 23:42
Футбол
Гол Зидана признан самым красивым в истории Лиги чемпионов
Французское издание France Football составило рейтинг 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов (с 1992 по 2020 год).
Soccer.ru вчера в 15:26
Общество
Перелет из Москвы в Пекин разрешат лишь при наличии справки
Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки.
Вечерняя Москва вчера в 23:32
Общество
4 мая в доме все блестит – в карманах звенит
Считалось, что 4 мая нужно обязательно провести в доме генеральную уборку: отдраить все до блеска, выбросить ненужное, вымести углы.
Молодой коммунар вчера в 22:41
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia резко подешевели
Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
Актуальные Новости вчера в 09:27
Авто
Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Автоновости дня вчера в 04:00
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
Политика
Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России
За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
Происшествия
В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
REGNUM вчера в 23:46
Политика
Госдеп США обвинил Китай в сокрытии информации с коронавирусом
Власти Китая скрывали информацию о коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, чем способствовали ее распространению.
Татар-информ вчера в 14:06
Общество
Башкирия вывезет 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.
Известия вчера в 23:36
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
Общество
Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
Гаджеты
Более 30 моделей Xiaomi, Redmi и Poco за год. Заполонят всю планету
Компания Xiaomi за начало года выпустила более 15 моделей смартфонов под своим брендом, а также «отдельными» брендами Redmi и Poco.
iXBT.com вчера в 23:31
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Васильева ожидает результатов по сданному ранее анализу на коронавирусную инфекцию, призналась актриса РИА Новости.
iReactor вчера в 05:00
Футбол
Матерацци рассказал, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006
Metaratings вчера в 08:35
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20