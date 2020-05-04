Коронавирус
Vprognoze.ruУткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова
Шалимов находится у руля "Ахмата" с октября прошлого года. После 22 туров "Ахмат" располагается на последней строчке турнирного зачета Российской премьер-лиги, записав в свой актив 20 очков.
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Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс вчера в 04:17
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 355
По информации Управления Роспотребнадзора на утро 2 мая, в Бурятии зарегистрировано 355 (+30) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 01 мая в 22:33
Политика
Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе
Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета 20:40
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом
Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.
ФАН 20:21
Экономика
Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru 17:12
Армия и оружие
В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах
Политическая Экспертиза 13:27
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Авто
Как выглядит Toyota Land Cruiser Prado с обвесом AMG
Наиболее интересным становится внедорожник с обвесом AMG.
Car.ru 03:34
Экономика
Отельеры в Турции обещают летом не повышать цены
Турецкие отельеры в 2020 году обещают не повышать цены на отдых (после окончания пандемии), сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Интермонитор.ру 16:18
Происшествия
Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране
Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.
Интерфакс 19:53
Общество
Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю
Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Прокуратура обжаловала компенсацию экс-губернатору Юрченко
В Новосибирске прокуратура обжаловала размер компенсации, которую по решению суда рассчитывает получить экс-губернатор НСО Василий Юрченко.
Atas.info 03:54
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Армия и оружие
Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем
После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
Общество
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
РИА Новости 20:02
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 09:19
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Религия
Митрополит Тихон попросил прощения у верующих псковичей
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) извинился перед верующими псковичами за своё решение закрыть храмы для прихожан во время распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 14:54
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Здоровье
Врач описал самые ранние симптомы коронавируса
"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 18:43
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник 02:48
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Здоровье
Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу
3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда 07:53