Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruУткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

Шалимов находится у руля "Ахмата" с октября прошлого года. После 22 туров "Ахмат" располагается на последней строчке турнирного зачета Российской премьер-лиги, записав в свой актив 20 очков.
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Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

Vprognoze.ru22:31

Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

News.ru21:08

Уткин: «Шалимов получает полмиллиона долларов в год, и он называет дармоедом кого-то ещё»

Евро-футбол.ру17:47

Уткин о Шалимове: тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой $0,5 млн называет других дармоедами

Газета.Ru20:07

Уткин о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

Sports.ru18:06

Уткин: «Шалимов — тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой в полмиллиона долларов. И он еще называет кого-то дармоедом»

Sport24.ru18:00

Уткин о Шалимове: тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой $ 0,5 млн называет кого-то дармоедом

Чемпионат20:23
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс вчера в 04:17
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 355

По информации Управления Роспотребнадзора на утро 2 мая, в Бурятии зарегистрировано 355 (+30) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 01 мая в 22:33
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Политика

Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета 20:40
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Общество

Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом

Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.
ФАН 20:21
Экономика

Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru 17:12
Армия и оружие

В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах

Политическая Экспертиза 13:27
Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
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Авто

Как выглядит Toyota Land Cruiser Prado с обвесом AMG

Наиболее интересным становится внедорожник с обвесом AMG.
Car.ru 03:34
Экономика

Отельеры в Турции обещают летом не повышать цены

Турецкие отельеры в 2020 году обещают не повышать цены на отдых (после окончания пандемии), сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Интермонитор.ру 16:18
7
Происшествия

Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране

Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.
Интерфакс 19:53
Общество

Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю

Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
11
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,7K
Общество

Прокуратура обжаловала компенсацию экс-губернатору Юрченко

В Новосибирске прокуратура обжаловала размер компенсации, которую по решению суда рассчитывает получить экс-губернатор НСО Василий Юрченко.
Atas.info 03:54
7
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
886
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Политика

Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
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Армия и оружие

Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем

После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
11
Общество

Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника

Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
РИА Новости 20:02
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Авто

Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson

Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 09:19
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Армия и оружие

Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии

Discover24 02:35
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Религия

Митрополит Тихон попросил прощения у верующих псковичей

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) извинился перед верующими псковичами за своё решение закрыть храмы для прихожан во время распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 14:54
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
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Здоровье

Врач описал самые ранние симптомы коронавируса

"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
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Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 18:43
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад 9 мая

РИА Новости 05:59
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Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник 02:48
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
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Здоровье

Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу

3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда 07:53
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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