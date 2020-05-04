Шалимов находится у руля "Ахмата" с октября прошлого года. После 22 туров "Ахмат" располагается на последней строчке турнирного зачета Российской премьер-лиги, записав в свой актив 20 очков.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 355 По информации Управления Роспотребнадзора на утро 2 мая, в Бурятии зарегистрировано 355 (+30) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 13

Общество Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.

Экономика Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.

Экономика Отельеры в Турции обещают летом не повышать цены Турецкие отельеры в 2020 году обещают не повышать цены на отдых (после окончания пандемии), сообщают СМИ со ссылкой на источник. 7

Происшествия Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.

Общество Прокуратура обжаловала компенсацию экс-губернатору Юрченко В Новосибирске прокуратура обжаловала размер компенсации, которую по решению суда рассчитывает получить экс-губернатор НСО Василий Юрченко. 7

Политика Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". 64

Армия и оружие Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя. 11

Общество Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников. 3

Авто Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера. 7

Религия Митрополит Тихон попросил прощения у верующих псковичей Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) извинился перед верующими псковичами за своё решение закрыть храмы для прихожан во время распространения коронавируса. 1

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 11

Здоровье Врач описал самые ранние симптомы коронавируса "Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде". 279

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12 Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.

Шоу-бизнес Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала. 261

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,1K