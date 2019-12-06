РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиУткин рассказал, как поддержит акцию болельщиков «Спартака»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал, как поддержит болельщиков "Спартака" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с "Ростовом". Петербургский "Зенит" 1 декабря в домашнем матче 18-го тура РПЛ обыграл "Спартак" со счетом 1:0.
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Василий Уткин: Поддерживаю заявление «Фратрии». Это мирный во всех смыслах протест

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Уткин поддержал призыв фанатов «Спартака» уйти с матчей РПЛ на 30 минуте

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