Футбол
RT на русскомУткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново»
Известный журналист и блогер Василий Уткин опубликовал график сведений о финансах в футбольном клубе «Чертаново», указав на несостыковки в нём.
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Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов
Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.
OAnews 31 октября в 07:00
Происшествия
В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке
При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора
После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
РБК 07:00
Здоровье
Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Гаджеты
Первые «умные» часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов
Известно, что корпус Xiaomi Watch создан из нержавеющий стали, тогда как его тыльная сторона выполнена из керамики.
Ferra 04:37
Общество
В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.
RT на русском 07:11
Происшествия
Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области
В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.
Известия 08:53
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
Футбол
«Локомотив» упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:51
Единоборства
Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Замана вчера в 19:44
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Авто
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Motor вчера в 02:48
Авто
Почему надо менять масло в двигателе, даже если оно еще светлое
АвтоВзгляд вчера в 02:29
Спорт
Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews вчера в 02:10
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Шоу-бизнес
Симоньян поделилась трогательным семейным фото
Журналист опубликовала фото с супругом и новорожденной дочкой Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выложила трогательное семейное фото в Instagram.
SM News вчера в 13:13
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 31 октября в 14:36
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе продюсера и певицы, который якобы стал причиной ухудшения отношений с другими подопечными Фадеева.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21