Известный журналист и блогер Василий Уткин опубликовал график сведений о финансах в футбольном клубе «Чертаново», указав на несостыковки в нём.

Уткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново»

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