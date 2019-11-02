Футбол

RT на русскомRT на русскомУткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново»

Известный журналист и блогер Василий Уткин опубликовал график сведений о финансах в футбольном клубе «Чертаново», указав на несостыковки в нём.
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«Где ж деньги?» Уткин указал на финансовые несостыковки в «Чертаново»

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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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Наиль Умяров
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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