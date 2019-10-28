Футбол

RT на русскомRT на русскомУткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова. Ранее Тедеско назвал удовольствием работу в «Спартаке».
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