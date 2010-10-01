Футбол

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуУткин сравнил Басту с Элтоном Джоном

Комментатор Уткин тоже решил сделать Вакуленко витиеватый комплимент, сравнив с популярным британским исполнителем. Спортивный журналист считает, что у ростовчанина получится привести донскую команду к успеху, если ему будет интересно.
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Уткин сравнил Басту с Элтоном Джоном

Блокнот Ростов-на-Дону10:15

Уткин назвал Басту русским Элтоном Джоном. И дело не в музыке

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Уткин: «У Басты все получится со СКА, если ему реально интересно»

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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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