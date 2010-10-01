Футбол
Блокнот Ростов-на-ДонуУткин сравнил Басту с Элтоном Джоном
Комментатор Уткин тоже решил сделать Вакуленко витиеватый комплимент, сравнив с популярным британским исполнителем. Спортивный журналист считает, что у ростовчанина получится привести донскую команду к успеху, если ему будет интересно.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали почти 70 полицейских
По меньшей мере 68 сотрудников правоохранительных органов пострадали в Каталонии в ходе акций протеста сторонников независимости региона.
ТАСС 07:49
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей
Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.
Snob.ru 06:19
ЖКХ
В России изменят схему оплаты ЖКХ
1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Технологии
Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии
Производитель электромобилей и аккумуляторов Tesla заявил во вторник, что следующей весной начнёт установку своих домашних аккумуляторов Powerwall в Японии.
3DNews 09:47
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Экономика
Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен.
News.ru вчера в 05:40
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемых в избиении до смерти мужчины
Новые Ведомости 06:59
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor представят уже завтра
iXBT.com вчера в 00:22
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК вчера в 10:39
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество
Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
RT на русском 10:28
Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Гаджеты
Google показала новые беспроводные наушники Pixel Buds
Компания Google представила новые беспроводные наушники Pixel Buds.
News.ru 10:29
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
В закрытой Россией для полётов зоне заметили американские самолёты
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Саудовская Аравия не захотела покупать российские С-300 и С-400.
ГЛАС.RU 03:38
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Армия и оружие
В России стартуют стратегические учения «Гром-2019»
RT на русском 07:23
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Экономика
Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти
Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд.
ТАСС 09:10
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Происшествия
У сторонников Навального в нескольких городах России проходят обыски
В нескольких городах России силовики проводят обыски в домах сторонников Алексея Навального. В том числе обыски проходят и в Екатеринбурге.
Политсовет 00:55
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25