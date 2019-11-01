Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что дубль нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» по футболу связан не только с голевым чутьём игрока.

Уткин высказался о дубле Ларссона в матче с «Ростовом»

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