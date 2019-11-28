Футбол

АБНАБНУткин высмеял Дзюбу за его футболку с изображением самого себя

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высмеял футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу за майку с изображением самого себя. В своем телеграм-канале Василий Уткин опубликовал скриншот из послематчевого интервью Артема Дзюбы.
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