Футбол
АБНУткин высмеял Дзюбу за его футболку с изображением самого себя
Известный комментатор и блогер Василий Уткин высмеял футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу за майку с изображением самого себя. В своем телеграм-канале Василий Уткин опубликовал скриншот из послематчевого интервью Артема Дзюбы.
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Технологии
Хакеры выложили в Сеть данные россиян с сайта о трудоустройстве
Сайт kp.ru писал еще одной массовой утечке в Сеть данных - в открытый доступ попали 773 миллионов почтовых адресов и 22 миллиона паролей.
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
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Украина оценила ущерб кораблям, которые вернула Россия
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Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Кино
Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году
Спорт
Поздняков: сделаем все, чтобы Россия выступила под своим флагом на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) сделает все возможное для того, чтобы сборная России выступила на Олимпийских играх в Токио под своим флагом, заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своей вступительной речи на олимпийском собрании.
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На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Футбол
Селюк: «В январе Ротенберг вернется в общую группу „Локомотива“»
Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о состоянии своего клиента.
Политика
Администрация Трампа сократит расходы на НАТО
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует сократить вклады в бюджет НАТО, а деньги перенаправить в ряд европейских программ по безопасности.
Политика
Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы
Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
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Организаторы показали логотип Евровидения-2020
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Состоялась премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Сильные эмоции оставил просмотр фильма у вратаря динамовцев Антона Шунина.
Киберспорт
Void Spirit добавлен в клиент игры
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«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Наука
Первая вакцина от рака поджелудочной железы защитила мышей
Гибнущие клетки выделяли специфичные антигены, характерные для рака поджелудочной железы.
Экономика
Как законы декабря изменят жизнь россиян
До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Политика
Российского актера не пустили на Украину из-за поездки в Крым
Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера, который ездил в Крым, ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы.
Шоу-бизнес
Павел Табаков оправдал постельную сцену Кристины Асмус
Павел Табаков раскрыл секрет, благодаря которому постельные сцены в кино выглядят реалистично.
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.